Bracciano e la festa dei nonni

Riceviamo e pubblichiamo – Ieri abbiamo celebrato la festa dei nonni, un’occasione per ricordare quanto siano un patrimonio prezioso per tutti noi. I nonni rappresentano non solo l’amore incondizionato, ma anche la saggezza e l’esperienza che solo una vita intera può donare. La festa è stata organizzata dal Centro Anziani Associazione Albero della Vita Onlus di Bracciano, luogo prezioso di aggregazione per la terza età, che contribuisce a rendere il nostro tessuto sociale più solido ed inclusivo. Un grazie di cuore a tutti i nonni di Bracciano, vere e proprie testimonianze viventi del nostro passato e pilastri fondamentali del nostro presente e futuro.