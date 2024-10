Anguillara, cari concittadini vi scrivo…

desidero rivolgermi a Voi per chiarire alcuni punti emersi durante l’ultimo Consiglio Comunale riguardante la sicurezza e gli insediamenti abitativi nella nostra comunità cogliendo anche l’occasione per rispondere, stesso mezzo, al comunicato diramato dalle Forze di Opposizione questa mattina.

A chi considera il mio intervento “superficiale e non esaustivo” intendo ricordare che il mio ruolo istituzionale impone equilibrio e prudenza: tutti gli atti disponibili sono messi a disposizione dei consiglieri richiedenti e francamente non mi pare ne abbiamo fatto buon uso. Il resto delle indagini è ovviamente nelle mani dell’Autorità Giudiziaria e non possono essere divulgate pubblicamente.

Del resto, come ricordano sempre i Consiglieri di Minoranza loro voglio essere coinvolti proprio per risolvere i problemi della Città.

All’ordine del giorno era prevista la deliberazione per l’acquisto del terreno “Arsial” di Via Trevignanese ove l’Amministrazione intende realizzare un parcheggio pubblico.

All’ordine del giorno era prevista la ratifica di una variazione di bilancio che prevede, tra l’altro, la destinazione di importanti somme per la realizzazione di un asilo nido. Le Forze dell’Opposizione non hanno ritenuto prioritario “occuparsi” dei nostri “piccoli cittadini” che invece stanno molto a cuore al sottoscritto, nonostante, come ricordato dal Consigliere Manciuria, non ho figli.

Del resto è fatto noto che paternità e maternità non sono “fatti di sangue”.