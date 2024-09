Patente a punti, si comincia

Al via la patente a punti per le imprese e per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, lo strumento messo in campo dal governo contro gli incidenti e le vittime sul lavoro. Dal primo ottobre potrà essere presentata la domanda per richiederla all’Ispettorato del Lavoro e in attesa potrà essere inviata una autocertificazione sui requisiti necessari. I soggetti coinvolti sono 830.000. Il meccanismo, però, introdotto per evitare che tutte le società ricorrano contemporaneamente alla piattaforma per la richiesta, durerà poco.