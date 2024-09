La quinta edizione del “Training Camp Ventotene”

Quinta edizione del “Training Camp Ventotene” organizzato da ANCI Lazio. Un appuntamento divenuto ormai una tradizione, punto di incontro fondamentale per gli amministratori locali del Lazio, dedicato alla formazione e al potenziamento delle capacità gestionali e strategiche necessarie per affrontare le sfide future dei comuni.

Il Training Camp, che si conclude oggi, prevede un fitto programma di interventi, con esperti del panorama nazionale ed europeo, tavole rotonde e attività culturali. Tra i temi trattati ci saranno le strategie territoriali, i fondi europei, la mobilità sostenibile e le reti di connessione, con l’obiettivo di migliorare le competenze e avvicinare i comuni all’Europa.

“Un’occasione per mettere a confronto le esperienze degli amministratori locali, in un luogo che affonda la sua storia nelle radici dell’Unione Europea. Viviamo in un momento cruciale di scelte importanti legate agli investimenti del Pnrr, occasione unica di sviluppo dei nostri territori e l’utilità dei fondi europei per il futuro condiviso e sostenibile per le nostre amministrazioni”. Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma.