Si è svolto a Roma il Convegno ‘Giubileo Universale 2025 – Accessibilità, accoglienza, etica della Città eterna, il ruolo delle città costiere”.

L’evento, promosso dal Consorzio Universitario Humanitas di Roma, di cui Presidente del Comitato Etico Sua Eminenza Cardinale Marcello Semeraro, FIABA, FederBalnerari italia con il Patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Accademia Sanitaria del Santo Spirito in via Lungotevere in Sassia n.3.

L’obbiettivo del convegno è stato quello di sensibilizzare, valutare e dare proposte operative sul tema dell’accessibilità, dell’inclusione vista da un profilo etico e sociale.

L’evento si è diviso in due momenti: la prima parte è stata dedicata ai saluti istituzionali, in cui hanno preso la parola: Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; S. Em. Card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi e Presidente del Comitato Etico Consorzio Universitario Humanitas; Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona, Regione Lazio; Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL RM 1; Antonio Attianese, Direttore Generale Consorzio Universitario Humanitas e Giuseppe Anelli, Presidente Sapientia Mundi. Tra i presenti anche l’Avv. Marika Di Biase, Responsabile Affari Legali e Relazioni Esterne del Consorzio universitario Humanitas, nonché curatrice dell’organizzazione dell’evento, il Dott. Vincenzo Aloisantoni, Direttore per le Relazioni Istituzionali ed Internazionali del Consorzio Universitario Humanitas e il Prof. Mario Morcellini, Membro del Consiglio scientifico del Consorzio universitario Humanitas di Roma, la Dott.ssa Piera Chiaravalle, Responsabile Formazione Consorzio Universitario Humanitas, il Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Spirito di Roma, Dott.ssa Maria Paola Saggese.

“Il Giubileo sarà una grande sfida dell’accoglienza, vogliamo sia un’occasione per Roma e i suoi territori di fare un passo avanti in accessibilità e accoglienza, sono previsti 30 milioni di visitatori che vorranno associare la spiritualità alla scoperta di Roma e dei suoi tesori” – ha dichiarato nell’occasione – Gualtieri.

Nella seconda parte del convegno, invece, sono seguiti gli interventi dei relatori. Ad esprimere il proprio punto di vista sull’importanza iniziativa prevista del Giubileo 2025, S. Ecc. Mons. Fabio Fabene, Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi e Vicepresidente del Comitato Etico Consorzio Universitario Humanitas; Marina Maschio, Consigliere Delegato e Direttore Generale ADR Assistance; Giovanni Mottura, presidente ATAC; Antonello Martino, Responsabile Ingegneria e Investimenti stazioni – Direzione Stazioni RFI; Nazzaro Pagano, Presidente Nazionale A.N.M.I.C.; Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Italia – GAL Pesca Lazio; Stefano Maiandi, Presidente Nazionale Fiaba ETS; Alberto Siracusano, Direttore Scientifico del servizio di Psichiatria Adulti Centro clinico ICI – Consorzio Universitario Humanitas e Gabriele Angelini, Altea Consulting.