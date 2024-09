Verso il turismo enogastronomico nel Lazio

Giovedì 26 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, l’Associazione Stanza 236, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, ha promosso un evento dal titolo: Turismo Enogastronomico nel Lazio: cultura, lavoro e ambiente.

Dalle ore 11:30 del mattino e per tutta la giornata, nella cornice del Teatro Petrolini di Testaccio, sito in via Rubattino 5 a Roma, si alterneranno momenti di approfondimento divulgativo, degustazioni e intrattenimento, aventi tutte il filo conduttore della promozione turistica del territorio regionale, attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti tipici locali. Ricordiamo che il Lazio, secondo recenti indagini, esprime ben 26 tra marchi DOP, IGT ed STG, che lo rendono una delle realtà guida in Italia ed in Europa in questi termini.

Tra gli autorevoli relatori che dialogheranno con il pubblico, attraverso format innovativi, ci saranno, l’Avv. giuseppe D’Ippolito, Presidente di Climateaid Network e Ambasciatore per l’Italia del “Patto per il Clima” della Commissione Europea, ed il Prof. Ernesto Di Renzo, Antropologo e docente universitario di turismo enogastronomico.

L’unicità dell’evento tuttavia sarà rappresentata dalla possibilità di coinvolgere realmente anche quella grande fetta di turisti stranieri che affollano ogni giorno la Città Eterna.

“Immaginare la Giornata Europea delle Lingue come un momento di promozione del ricchissimo patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico, che offre il nostro territorio – sottolinea la Presidente dell’Associazione Stanza 236 Cristina Valeri, promotrice dell’iniziativa – è una grande occasione per far conoscere la vastissima offerta turistica che si sviluppa anche attorno ai prodotti tipici ed alla cucina locale. Farlo rivolgendosi anche ad un pubblico di stranieri, significa fare un passo in più. E’ questa l’idea che ci ha ispirato nel proporre questa manifestazione, per cui ringrazio Arsial e tutti i partecipanti per il prezioso contributo”.