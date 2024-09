Settimana della scienza, il programma odierno

Oggi sarà una giornata ricchissima di eventi in occasione della Settimana della Scienza e della Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici LEAF 2024 di Frascati Scienza.

Ecco il programma del 23 settembre.

Per il pubblico generico:

Si parte proprio a Frascati con gli eventi alle Mura del Valadier: Chimica per piccoli scienziati a cura di Daniela Romanazzo, Gravity Sketch – Creare nel metatarso a cura di [Omnium], Elettromanzia dell’Associazione Giovanile Le Scie Fisiche e Atlanti e Bestiari immaginari con Michele Bellone. Alle Scuderie Aldobrandini andrà invece in scena l’evento di Banca d’Italia I rischi climatici e ambientali per l’economia e la Finanza.

A Potenza le amiche e gli amici PariMpari onlus ci terranno compagnia con l’evento Logicamente.

Per le scuole:

Ricchissimo è anche il parterre di eventi che si terranno a Frascati dedicato alle scuole! Il CREA, per esempio, offre un’ampia scelta per le scuole: da GIOCHIAMO A SALVARE IL MONDO MANGIANDO a GIOCHIAMO CON LE REAZIONI CHIMICHE: PERCHÉ LA MELA IMBRUNISCE passando per SAI COSA MANGI? SCOPRILO GIOCANDO CON NOI.

Pianeti in una stanza per le scuole è l’evento degli dell’Associazione Speak Science mentre l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si presenterà con tanti laboratori grazie a ricercatrici e ricercatori di diversi dipartimenti: Coco lo scheletro loco, inquinamento ambientale e salute con Dotty l’oca salvavita sono solo alcuni dei titoli proposti. A tenerci compagnia saranno anche gli amici di G.Eco con Essenza di cimice e bava di lumaca!animali incredibili e dove trovarli e quelli di Università degli Studi Roma Tre, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi Ets.

La settimana di eventi culminerà il 27 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2024 di Frascati Scienza.