Maltempo, si ricomincia

Riecco il maltempo, con pioggia e temporali lungo lo Stivale. Allerta arancione per l’Emilia-Romagna, gialla in altre 11 Regioni. Una depressione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, determinando un peggioramento delle condizioni meteo dapprima nel nord-ovest e poi sul resto del settentrione e sul versante tirrenico. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un’allerta meteo per Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. È stata quindi valutata un’allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna e allerta gialla in Liguria, Lazio, Umbria e su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.