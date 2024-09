Anguillara, il 6 ottobre c’è “Borgo in rosa”

Dopo il travolgente successo dello scorso anno, torna “Borgo in Rosa”!

Anguillara Sabazia, cittadina alle porte di Roma, si prepara a vivere una nuova edizione ancora più intensa e appassionante, con una giornata dedicata alla salute, alla consapevolezza del corpo femminile e alla rinascita culturale del borgo.

Domenica 6 ottobre, il cuore storico della città si trasformerà in un’esplosione di energia con eventi, incontri, arte e musica.

Salute, corpo e consapevolezza: i temi centrali dell’edizione 2024

Quest’anno mettiamo in luce la salute e la percezione del corpo femminile, temi che affronteremo con una serie di talk e workshop dinamici. Abbiamo chiamato a raccolta una squadra di esperti: una psicologa, una nutrizionista, sessuologhe e una campionessa di canoa reduce dalle Paralimpiadi 2024, pronte a condividere esperienze potenti sulla cura del corpo, la salute mentale e il benessere globale. A loro si uniranno due associazioni del Lazio, impegnate a supportare le donne nel loro percorso di cure oncologiche. Perché prendersi cura di sé significa anche sentirsi bene dentro!

Un’apertura dinamica: “La Passeggiata in Rosa”

La giornata prenderà il via con un evento speciale: un flash mob dedicato alla promozione dello sport: “La Passeggiata in Rosa”. Questo momento collettivo, che attraverserà i pittoreschi vicoli del borgo, sarà un simbolo di partecipazione e benessere fisico, unendo donne di tutte le età e generazioni.

Arte della ceramica e fotografia

La manifestazione ospiterà artigianato e arte: una suggestiva mostra dedicata al concetto di “difetto” e alla percezione che le donne hanno del proprio corpo. L’esposizione inviterà i visitatori a riflettere sulla bellezza autentica e sulla forza che risiede nell’accettazione di sé.

E la mostra PERCORSI IN CERAMICA-MOSTRA DI CERAMICA degli allievi” presso

Dimensione Creativa, sede associazione Larthia ETS

Laboratori interattivi e spazi di confronto

Dimentica i soliti workshop noiosi! Qui si entra in contatto diretto con le professioniste: dalla mindfulness alla nutrizione, ogni laboratorio è un’opportunità per confrontarsi, imparare e ottenere consigli personalizzati. È tempo di scoprire nuovi modi per sentirsi bene nel proprio corpo e nella propria mente.

Spazio dedicato ai bambini nel “Giardino di Federica”

“Borgo in Rosa” vuole essere un evento inclusivo e coinvolgere anche i più piccoli. Durante la manifestazione, nel suggestivo “Giardino di Federica Mangiapelo”, sarà allestito uno spazio interamente dedicato ai bambini, dove potranno partecipare a una serie di attività divertenti e stimolanti. Con la guida di un’animatrice, i bambini si avvicineranno alla consapevolezza del proprio corpo con una speciale sessione di yoga, a cui si affiancheranno giochi di magia, bolle giganti e laboratori creativi pensati per stimolare la loro immaginazione e creatività, perché anche i più piccoli meritano uno spazio per crescere, sognare e divertirsi.

Musica e Concerto finale

Durante la giornata saranno tre i momenti musicali che accompagneranno l’evento: Teresa Ascione, in arte “ Resina”, voce e chitarra.

Il coro “ Le mani avanti” che con la sua performance raccoglierà fondi per le due associazioni benefiche “ Zittocancro” e “Tricostarc” . A chiudere il concerto del gruppo “No Funny Stuff”, che offrirà un’esperienza musicale coinvolgente e divertente per celebrare la comunità e il senso di appartenenza che “Borgo in Rosa” desidera continuare a costruire.

Un progetto sostenuto da sponsor e media partner

Anche quest’anno, “Borgo in Rosa” ha ottenuto il prezioso appoggio di diversi sponsor che continuano a credere nel progetto “Borgo Vivo”: la Palestra Number One e la CDS Service, grazie al loro sostegno, il festival può crescere e consolidarsi come un appuntamento importante per la comunità.

La manifestazione sarà inoltre supportata da due media partner d’eccezione, “GreenMe” e “Pink Noises”, che daranno visibilità all’evento e ai temi trattati, diffondendo il messaggio di consapevolezza e inclusione che il festival promuove.

Un evento di partecipazione e inclusività

Come nella sua prima edizione, “Borgo in Rosa” si presenta come un progetto di lungo respiro, promosso dall’associazione Borgo Vivo APS, con l’intento di valorizzare il ruolo delle donne/artigiane” imprenditrici nel borgo antico di Anguillara Sabazia e di creare una rete solidale che continui a sostenere la crescita personale e collettiva. Attraverso la partecipazione attiva delle realtà locali e il coinvolgimento di professioniste e artiste, l’evento mira a sensibilizzare sul ruolo centrale della salute fisica e mentale per un futuro più inclusivo e consapevole.

L’evento, completamente gratuito, si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 21:00 nella suggestiva cornice della Piazza del Comune e del Giardino di Federica Mangiapelo.

La Presidentessa dell’associazione, Giosiana Giuliani, dichiara:

“Questa seconda edizione di Borgo in Rosa vuole mettere in luce l’importanza di prendersi cura di sé, non solo a livello fisico, ma anche mentale. Il nostro obiettivo è creare consapevolezza, diffondere valori di inclusione e benessere e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate alla salute e alla percezione del proprio corpo”.

Vi aspettiamo ad Anguillara Sabazia il 6 ottobre per vivere insieme una giornata all’insegna della salute, della bellezza e della comunità!

Per consultare il programma completo e mantenerti aggiornato, questi i link utili