Inflazione, Istat, agosto +1,1% su anno

Secondo i dati definitivi di agosto resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,1%, da +1,3% del mese precedente.

“Estate infuocata per chi è andato in ferie. A fronte di un’inflazione in calo, si confermano rincari astronomici per la voce vacanze. Speculazioni belle e buone sulla voglia di svago degli italiani. I Servizi ricettivi e di ristorazione segnano il rialzo maggiore tra le divisioni di spesa, +4,4% su agosto 2023, equivalenti a una stangata su base annua pari a 108 euro per una coppia con due figli. In media per una famiglia andare al ristorante o in albergo ora costa 71 euro in più, 115 per una coppia con 3 figli” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, l’inflazione tendenziale pari all’1,1% significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 203 euro su base annua, ma 72 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, che interrompono una discesa che si registrava da dicembre 2023. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 186 euro, 66 euro per cibo e bevande” conclude Dona.

Per la top ten dei rialzi mensili (tabella n. 1) i primi 6 posti su 10 sono occupati da voci legate alle vacanze. Al primo posto il Trasporto marittimo con un balzo inaccettabile del 33,8% su luglio 2024, più di un terzo in appena un mese. Medaglia d’argento per i Voli europei, +19,4%. Al 3° posto i Voli nazionali con un incremento del 14%.

Al 4° posto i Pacchetti vacanza nazionali (+13,9%), in quinta posizione i Voli intercontinentali con +12,6% sul mese precedente, infine i Villaggi vacanze e campeggi con +6,5%.

Anche per la classifica dei rincari su base annua (tabella n. 2), al 1° posto i i Pacchetti vacanza – nazionali con +37,4% rispetto all’agosto del 2023 e che battono persino l’oramai famoso Olio di oliva che si ferma in terza posizione con +29,2%, dopo il Gas del mercato tutelato, medaglia d’argento con +36,8%, per via della fine degli sconti in bolletta aboliti dal Governo Meloni.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di agosto 2024

N Prodotto Rincari % mensili di agosto 2024 1 Trasporto marittimo 33,8 2 Voli europei 19,4 3 Voli nazionali 14,0 4 Pacchetti vacanza – nazionali 13,9 5 Voli intercontinentali 12,6 6 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 6,5 7 Gas di città e gas naturale mercato tutelato 5,7 8 Apparecchi per la telefonia fissa 5,3 9 Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video 4,4 10 Apparecchi elettrici per la cura della persona 3,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Podio dei rincari annui di agosto 2024

N Prodotto Rincari % annui di agosto 2024 1 Pacchetti vacanza nazionali 37,4 2 Gas di città e gas naturale mercato tutelato 36,8 3 Olio di oliva 29,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 3: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 52 66 72 86 +0,9 Bevande alcoliche e tabacchi 13 16 16 17 +2,4 Abbigliamento e calzature 12 17 21 23 +1,0 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -58 -63 -65 -73 -1,4 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 5 6 +0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 22 26 24 24 +1,6 Trasporti -6 -9 -10 -11 -0,2 Comunicazioni -60 -78 -83 -87 -6,8 Ricreazione, spettacoli e cultura 22 31 35 40 +2,0 Istruzione 3 6 9 11 +1,8 Servizi ricettivi e di ristorazione 71 97 108 115 +4,4 Altri beni e servizi 54 72 71 70 +2,4 TOTALE RINCARO ANNUO 128 186 203 222 +1,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati