Conto c’è “Un lago di libri”

La manifestazione UN LAGO DI LIBRI, ideata dall’Associazione Humanae Vitae e fortemente voluta dal suo presidente Gianluigi De Benedittis, ha per scopo la diffusione della cultura e dell’arte, dal centro alle periferie, per valorizzare e rendere protagonisti non solo #libri, autori, artisti e interpreti ma anche i borghi stessi che ospitano la manifestazione, che smettono di essere cornice, seppure importante e attraente, per diventare essi stessi personaggi chiave di eventi che diventano arte a 360 gradi anche grazie alla compartecipazione di imprenditori e personalità locali sempre molto attenti all’aspetto culturale della vita dei comuni che rappresentano.



La manifestazione è rivolta a tutti coloro che avranno piacere di aderire al significato intrinseco della ragion d’essere stessa dell’associazione, rivolta alla diffusione della cultura non fine a sé stessa ma come veicolo per la protezione e promozione di diritti umani e sociali, e come mezzo di diffusione di politiche sociali e comportamentali in difesa dei più deboli e dell’ambiente.

UN LAGO DI LIBRI si svolgerà nelle seguenti modalità:

15 settembre – ore 17.00: presentazione di due libri, ULULATI, di Vespina Fortuna Ledda, e LA DISTANZA APPARENTE, di Lorenzo Avincola. L’evento sarà moderato da Ludovica DiPietrantonio.

21 Settembre – ore 18.00: presentazione del libro MANDORLE AMARE, di Valentina Cebeni presso la Libreria Giunti di Bracciano. Modera Alessandra Sabatini.

22 settembre – ore 18.00: presentazione del libro STORIA DEI MIEI SOLDI, di Melissa Panarello presso il Chiostro degli Agostiniani. Modera Eleonora Brini.

28 settembre – ore 17.00: Monia Guredda e Simone Fiocco presentano a vicenda i rispettivi libri, PUOI SENTIRLI SUSSURRARE e SUSSURRI, presso la libreria Giunti di Bracciano.

28 settembre – ore 18.00: presentazione del libro LA PRIMOGENITA, di Sonia Milan presso la Libreria Giunti di Bracciano. Modera Monia Guredda.

29 settembre – ore 18.00: presentazione del libro ORO ROSA, di Marco Lollobrigida presso la Libreria Giunti di Bracciano. Modera Carlo Paris.

5 ottobre – ore 18.00: Chiusura della manifestazione con presentazione del libro TUTTO TRA NOI È INFINITO di Nicola Campiotti presso la Biblioteca Comunale di Anguillara Sabazia “Angela Zucconi” Modera Simone De Filippis.