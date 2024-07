Wimbledon, Alcaraz si conferma re

Carlos Alcaraz è per la seconda volta di fila il re di Wimbledon, trionfa in finale contro Novak Djokovic per 3-0 con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e trenta minuti di gioco. Il serbo non è riuscito a entrare in partita, e ha trovato solo un break nel quinto set; ma ne ha subiti cinque per mano dello spagnolo. Per Alcaraz è il quarto Slam conquistato in carriera.

A premiarlo è stata Kate Middleton, principessa del Galles accolta da una standing ovation dal pubblico. Per la futura regina, alla quale alcuni mesi fa è stato diagnosticato un tumore, si è trattato della seconda uscita pubblica, dopo la breve apparizione sul balcone di Buckingham Palace, in occasione di Trooping the Colour.