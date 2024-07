Seatour, il disappunto del sindaco di Cerveteri

“Vorrei esprimere il mio profondo disappunto,” ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, “riguardo alla recente pubblicazione degli orari estivi per il trasporto pubblico locale da parte della Seatour. La decisione di diramare questi orari senza alcuna comunicazione preliminare né ai nostri uffici né, tanto meno, alla parte politica rappresenta un grave sgarbo istituzionale e un disservizio nei confronti dei cittadini.”

“Ritengo inaccettabile,” ha continuato il Sindaco Gubetti, “che cambiamenti così sostanziali, come quello relativo alla linea 33 che serve la frazione di Valcanneto verso la Stazione di Palidoro, non siano stati oggetto di un confronto o di un tavolo di lavoro. È chiaro che i forti disagi a cui andranno incontro i pendolari nelle prossime giornate non sono dipesi dalle nostre scelte e ci opporremo in tutte le sedi opportune per avere chiarimenti.”

“Come se non bastasse, qualche settimana fa avevamo ufficialmente richiesto a Seatour alcune modifiche alle corse sulla frazione di Campo di Mare, per agevolare il trasporto ai tanti cittadini che si recano in spiaggia ogni giorno con i mezzi pubblici, richiesta alla quale non abbiamo avuto alcuna risposta e per la quale pretendiamo un pronto riscontro.”

“Per concludere, l’inadeguata comunicazione della ditta tramite la pagina Facebook, senza l’utilizzo dei mezzi ufficiali come il sito istituzionale, ha reso ancora più amaro questo inopportuno cambio orario. Voglio rassicurare i cittadini coinvolti da questi cambiamenti e garantire loro il nostro impegno costante nel risolvere questa spiacevole situazione.”