Un protocollo per “formare” i detenuti

E’ stato presentato in Campidoglio il Protocollo d’intesa siglato tra Città metropolitana di Roma, Ministero di Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria, il Garante delle persone private della libertà personale e Ama, che darà la possibilità ai detenuti e detenute di Rebibbia, tramite la formazione professionale, di specializzarsi in operatori meccatronici.

“Sono orgoglioso di tutto il lavoro che stiamo facendo come Ente sulla formazione professionale, come testimoniato dal premio ricevuto la scorsa settimana dalla Commissione europea. Questo accordo, in maniera particolare, si rivolge a persone che vivono un disagio e che possono avere l’occasione, una volta scontata la pena, di reinserirsi nella società e nel mondo lavorativo. Una sinergia fondamentale con tutti i principali attori istituzionali per portare all’interno degli istituti penitenziari la prospettiva che con lo studio, una nuova vita è possibile. Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha pensato di donare questo progetto al Santo Padre, durante la visita in Campidoglio. Questo è un primo passo importante che grazie ad una nuova prospettiva di vita porterà ad abbattere la recidiva del reato, una volta terminata la pena e diminuirà la piaga dei suicidi che affligge, negli ultimi anni, i nostri Istituti penitenziari”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Formazione della Città metropolitana di Roma