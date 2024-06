Ladispoli senza acqua per due giorni

Riceviamo e pubblichiamo – Sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 di martedì 2 luglio alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio 2024

Nella serata di ieri Acea ha comunicato che, a causa di urgenti ed indifferibili lavori sulla linea di adduzione dell’acquedotto che serve i comuni del litorale nord, si potranno verificare degli abbassamenti di pressione e/o delle mancanze di flusso idrico in tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone di Monteroni, Olmetto e Marina di S. Nicola, dalle ore 22:00 di martedì 2 luglio alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio 2024.

Ladispoli ha delle sue fonti che alimentano la nostra rete idrica e la carenza d’acqua potrebbe essere meno avvertita rispetto ad altri comuni per cui si invitano i cittadini, soprattutto in questa occasione, ad un uso parsimonioso dell’acqua. rete idrica. Si invitano comunque i cittadini a creare delle scorte di acqua sufficienti a superare il periodo critico che si preannuncia, considerando che l’acqua eventualmente presente sarà da ritenersi non potabile. Saranno per questo predisposte quattro autobotti che distribuiranno acqua potabile ubicate nell’area urbana e precisamente presso il Poliambulatorio in via Aurelia, presso il Centro Dialisi in via A. Moro 32, presso il distributore ENI Station in via Palo Laziale, 8 e in prossimità della sede comunale in Piazza G. Falcone 1.

Filippo Moretti

Consigliere delegato alle risorse idriche