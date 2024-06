Industria, Istat, fatturato +0,8% su mese

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria ad aprile sale dello 0,8% sul mese precedente e scende del 2% su base annua.

“Dati negativi. Dopo il tracollo del mese scorso si sperava in un rimbalzo più consistente. Invece il recupero non solo non basta a compensare la caduta di marzo ma è anche lievemente inferiore al dato orribile di gennaio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi confrontiamo il fatturato di oggi con quello di dicembre 2023, ossia prima della discesa, attualmente è inferiore, nei dati destagionalizzati, del 3,4%. Insomma, un andamento a dir poco preoccupante!” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO Totale interno estero Differenza % Apr 2024 – Dic 2023 -3,4 -3,3 -3,4 Differenza % Apr 2024 – Mar 2024 1,6 -0,6 0,8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat