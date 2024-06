Istat, sale la fiducia dei consumatori

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a giugno sale la fiducia dei consumatori da 96,4 a 98,3.

“Dato molto positivo. Dopo l’andamento altalenante dei mesi passati, finalmente un rialzo, tanto netto quanto inaspettato. Non basta, infatti, l’arrivo dell’estate e delle vacanze, che tipicamente ridanno fiducia, per spiegare un balzo così consistente. Anche analizzando le componenti, migliorano quelle più significative, ossia il giudizio e le attese sia sulla situazione economica dell’Italia che della famiglia” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla fiducia dei consumatori.

“In particolare, per il giudizio sulla situazione economica della famiglia non si aveva un valore così alto dal gennaio 2022, mentre per il giudizio sull’Italia bisogna risalire al febbraio 2022. Per le attese, invece, il confronto è più ravvicinato: quelle sull’Italia erano migliori nel luglio del 2023, quelle della famiglia nel giugno 2023. Insomma, la scorsa estate c’erano attese più alte” conclude Dona.