La Corrado Melone ha i suoi nuovi alfieri

Riceviamo e pubblichiamo – Il 27 giugno, alla presenza del sindaco, Alessandro Grando, e della Assessore alla pubblica Istruzione, Margherita Frappa, l’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” ha organizzato, per le 16 presso il “Gotha beach”, una cerimonia di premiazione delle ragazze e dei ragazzi che si sono distinti per il comportamento e per loro attività extrascolastiche.

Compito dei giovani è prepararsi per arrivare forti alla vita adulta e la Scuola ha proprio questo scopo; ma accanto alla Scuola esiste anche un’altra vita attiva che per alcuni, si sta parlando di ragazzi di meno di 14 anni, è rappresentato da gare sportive, esibizioni artistiche, impegno sociale e civile. Chi guarda con superficialità al mondo dei millennials, si ferma ad osservare e stigmatizzare quanti trascorrono il tempo digitando sui cellulari o trascorrendo le notti, persi per le strade di Ladispoli senza alcun controllo dei loro genitori. Ovviamente l’assenza morale dei genitori ha i suoi tragici effetti; ma quando le famiglie esistono, quando ai ragazzi, oltre al cellulare di ultima generazione, si offre anche un pallone, uno strumento musicale, un libro, allora fioriscono giovani belli, pieni di curiosità, di voglia di far bene, di mostrare la loro forza interiore senza necessità di sopraffare alcuno.

I ragazzi che saranno premiati al “Gotha” sono solo una piccola parte di coloro i quali meritano di essere citati e guardati con orgoglio da noi cittadini. Sicuramente ci sono sfuggiti altri, ma anche per avere questi nomi non è stato facile perché chi è bravo, non ha necessità di urlarlo: lo è e gli basta. Ma siamo certi che oltre a queste meraviglie di ragazzi, che definiamo “alfieri della Melone”, ce ne sono ancora più del doppio che non ci sono stati segnalati. Si tratta, però, di una prima volta in cui applichiamo la delibera del Collegio dei docenti derivante da una idea dei genitori del Consiglio di Istituto e certamente faremo meglio in futuro. Noi speriamo che la nostra idea, come tante altre che sono state “rubate” da altre Scuole, lo sia “rubata” da tutte le Scuole d’Italia a ricordare che la gioventù è migliore di quanto non ce la vogliano descrivere alcuni “vecchi” di spirito.

Il nostro plauso a: