Cerveteri, sospensione e annullamento per lutto

Riceviamo e pubblichiamo – È con profonda tristezza che comunichiamo l’ annullamento degli eventi previsti per la giornata di oggi, ultima giornata del 4° Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione.

A seguito della tragica scomparsa di uno dei partecipanti delle compagnie intervenute alla festa multiculturale di ieri, abbiamo deciso di annullare tutte le attività odierne in segno di rispetto e cordoglio per i familiari della vittima.

Il nostro pensiero va ai familiari e agli amici in questo momento di dolore. Siamo vicini a loro con tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà.

Vi ringraziamo per la comprensione e il supporto in questo momento difficile”.

Amministrazione comunale di Cerveteri