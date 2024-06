Il giorno della maturità

Cari ragazzi e ragazze,

in questa notte così importante e carica di significato, vorrei condividere con voi alcune riflessioni che spero possano infondervi fiducia e serenità. Questa notte prima degli esami è un momento unico, un rito di passaggio che segna una tappa fondamentale nel vostro percorso di crescita.

Come vicesindaca di Cerveteri e Assessora alla Pubblica Istruzione, credo fermamente nel valore della Formazione e dell’Istruzione. So quanto sia cruciale questo momento per voi. La cultura è il filo conduttore che ci lega e ci arricchisce, e gli esami sono una delle tante prove attraverso cui mettiamo alla prova noi stessi e le nostre conoscenze.

Vorrei invitarvi a guardare a domani non come una sfida insormontabile, ma come un’opportunità. Come diceva Nelson Mandela: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.”

E voi, con il vostro impegno e la vostra passione, siete già degli agenti di cambiamento.

Ricordate che non siete soli in questa notte di riflessione, agitazione e preparazione. I vostri insegnanti, le vostre famiglie e tutta la comunità di Cerveteri sono con voi, pronti a supportarvi e a condividere i vostri successi. Gli esami non sono solo una valutazione del vostro sapere, ma anche una celebrazione della vostra capacità di affrontare le difficoltà e di crescere attraverso di esse.

Vorrei anche citare una frase di Steve Jobs che trovo densa di significato l: “Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro.” Siate fedeli a voi stessi, seguite i vostri sogni e ricordate che ogni passo che fate, per quanto piccolo, vi avvicina ai vostri obiettivi.

In questa notte prima degli esami, prendetevi un momento per respirare profondamente, per riflettere su tutto ciò che avete imparato e per credere in voi stessi. Avete lavorato duramente e siete pronti. In bocca al lupo a tutte e tutti voi!

Che possiate affrontare gli esami con coraggio, determinazione e un pizzico di leggerezza.

Con affetto e stima

Federica Battafarano

Vicesindaco di Cerveteri

Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Inclusione

•