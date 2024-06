“Le donne del lago”, che spettacolo a Bracciano

Sì è tenuto ieri sera alle 21.00 lo spettacolo di danza e poesia “Le donne del lago”, promosso dal Comune di Bracciano e organizzato dal gruppo di danza Le Danzatrici di Miral.

Il Chiostro degli Agostiniani si è riempito di musica suggestiva e atmosfere da sogno, attirando anche i turisti che sono accorsi ad ammirare lo spettacolo.

Con introduzione a cura di Anna Maria Onelli, si è dato vita a una ricostruzione della figura della donna, che da Dea si spoglia di tutte le sue etichette per restare semplicemente donna, libera e vera.

Le letture, a cura del gruppo “Voceallepagine”, hanno arricchito e interpretato le coreografie danzate.

Il gruppo, formato da 11 danzatrici, ha danzato con ventagli, veli, ali, spade e tamburelli, regalando al pubblico una serata incantata.

Un inno alla femminilità, uno spettacolo originale, tutto al femminile, che ha portato gioia e anche una profonda riflessione sull’essere donna.

Un ringraziamento sentito al Comune di Bracciano, che ha patrocinato l’iniziativa e alla Vice Sindaca Biancamaria Alberi, presente all’iniziativa, alla Capo Area Cecilia Sodano e a tutti i suoi Collaboratori.

Scritto e diretto da Marika Campeti, scrittrice e coreografa, organizzato con la collaborazione dell’associazione L’agone nuovo.

L’agone nuovo, ringrazia tutti, presenti e non per la grande partecipazione e speriamo di stare insieme in altre occasioni.

L’agone, la redazione