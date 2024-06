Anguillara, il Pd ringrazia

Riceviamo e pubblichiamo – Il PD di Anguillara Sabazia vuole ringraziare elettori ed elettrici per la fiducia dimostrata ed il supporto. Alle elezioni europee abbiamo raggiunto un risultato straordinario, ottenendo il 24% dei consensi nel nostro comune. Questo è un dato importante che ci rende orgogliosi e ci conferma come una forza politica in salute e credibile.

Questo livello di sostegno è la dimostrazione che il Partito Democratico è l’unica alternativa possibile, capace di rappresentare il baricentro dell’opposizione alle destre, un’opposizione in nome di solidarietà e progresso.

Continueremo a lavorare con impegno e dedizione per il bene della nostra comunità e per costruire un’Europa, un’Italia e un’Anguillara Sabazia più giusta e inclusiva, il percorso che è iniziato in queste europee ci porterà lontano.

Ora subito al lavoro per le prossime elezioni comunali perchè sentiamo forte la responsabilità di dare ad Anguillara un governo più efficace e in grado di rispondere ai bisogni reali dei cittadini.

Insieme possiamo fare la differenza. Ancora grazie e alla lotta!

Luciano Ronconi

Segretario del Partito Democratico di Anguillara Sabazia