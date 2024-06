Bracciano, il basket, il sentimento

Buonasera a tutti. Sono emozionato e grato a questa assemblea. Sapere che l’ASD Bracciano Basket ha voluto riprendere dopo 4 anni il torneo di mini basket, categoria esordienti e dedicarlo a Rosario, mi riempie il cuore di gioia e di riconoscenza.

Ritornare a Bracciano e seguire le varie fasi del torneo sarà per me e Diana come ritornare indietro negli anni, rivivere il passato quando anche Rosario partecipava ai tornei con tutto il suo entusiasmo e la sua carica sportiva.

Purtroppo, come è noto a tutti voi, quel maledetto incidente gli tarpò le ali, e i suoi sogni di diventare un campione subirono un brusco e inesorabile arresto.

Da ragazzo forte, attivo e tenace quale era, tuttavia, Rosario ha saputo reagire durante la sua breve vita ad un destino crudele con strenua volontà e determinazione.

Ha affrontato le innumerevoli difficoltà derivanti dal suo precario stato di salute senza mai arrendersi con resilienza e vitalità. Ed è grazie ai suoi sforzi e alla sua costanza che ha ottenuto buoni risultati nello studio, era ormai prossimo alla Laurea in Economia Aziendale e perfino nel campo dell’imprenditoria. Con il solo ausilio dei movimenti del capo, (unica facoltà che il destino gli aveva concesso) e l’utilizzo di un PC era riuscito a creare “IRADƏ” (Forza di Volontà), un suo Marchio di abbigliamento, e a gestirne la vendita attraverso un sito online.

E quando parlo di difficoltà, non mi riferisco solo a quella motoria, mi riferisco anche a tutti i disagi, a tutte quelle difficoltà che lui ha incontrato, connesse con il suo stato di disabile.

Dei disabili tutti ne parlano, sono tutti lì a parlare di integrazioni, di abbattere le barriere architettoniche a fare grandi progetti. Tutti pronti ad aiutare i disabili all’inizio, te li ritrovi tutti vicini ma più passano i giorni più ti ritrovi da solo.

Spero tanto che veramente si faccia qualcosa per questi ragazzi con un destino difficile attraverso la realizzazione di infrastrutture adeguate e specifiche in tutta l’Italia ma soprattutto al Sud.

Oggi però vince lo sport che da sempre sa dare esempi di solidarietà e vicinanza. Ritrovarci di nuovo qui ancora una volta tutti insieme affinché resti sempre accesa la stella di Rosario, mi riempie il cuore di gratitudine. La sua forza e il suo coraggio siano di esempio e di speranza per tutti questi giovani ragazzi che scenderanno in campo con la stessa determinazione che caratterizzava Rosario e sempre con lealtà sportiva.

Ringrazio di Cuore Il mio grande Amico Luciano Cioce e tutta ASD Bracciano Basket per aver pensato questo “Memorial Rosario De Felice”. Infine ma non per ultimo un ringraziamento al Sindaco e all’amministrazione comunale di Bracciano nonché a tutte le associazioni sportive che hanno partecipato all’evento.

Grazie e Grazie ancora anche a Nome di Rosario che sicuramente farà il tifo per tutti gli atleti e starà sicuramente ridendo di me perché sa quanto m’imbarazzo nel fare questi discorsi.

Con affetto porto a questa assemblea anche i saluti e i ringraziamenti di Mario Pavone, marito di Emanuela Gallicola, dirigente e istruttore Minibasket che ha partecipato con i suoi piccoli atleti ai tornei di Bracciano e che è deceduta nel disastroso impatto.

Luciano Cioce

Adesso Vorrei salutarvi tutti con una piccola poesia scritta dall’ Amico, Gino Abbro per Rosario il giorno della sua dipartita.