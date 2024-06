Municipio XIV, torna Roma Plays pickleball

Tutto pronto per la seconda edizione di “Roma Plays Pickleball”, l’evento sportivo dedicato alla nuova disciplina sportiva del pickleball. L’appuntamento, promosso dall’Asd Cheyenne, con il patrocinio del Municipio XIV, del CONI – Comitato Regionale Lazio e dell’Acsi, si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno al circolo sportivo “Taggino” di Roma (via Taggia 93).

Nella due giorni si giocheranno su campi indoor tornei di doppio misto e maschile con tantissimi premi per i partecipanti. Al termine dei tornei si svolgeranno le premiazioni. Si giocherà sabato dalle 16 alle 20 e domenica mattina dalle 10 alle 14. Nel frattempo, l’Asd Cheyenne, per mano del presidente Simone Ferri e del suo staff, sta già ideando l’edizione autunnale 2024.

Il pickleball è uno sport nato negli Stati Uniti negli anni ’60, che può essere praticato singolarmente o in coppia, all’aperto o al chiuso, in campi più piccoli di quelli da tennis, divisi da una rete. Anche le racchette sono più piccole: hanno una forma rettangolare, sono piatte e sono dotate di un’impugnatura più corta di quelle da tennis, più simile all’impugnatura di quelle da padel. Le palline sono grandi come quelle da tennis e da padel, ma sono in plastica e dunque più leggere, dotate di fori per non essere spinte dal vento quando si gioca in esterno. Lo scopo, come nel tennis, è battere l’avversario, raggiungendo 11 punti con uno scarto di due, se c’è parità sul 10, la partita continua fino a quando una squadra non vincerà con una differenza di due punti.