School Maker Faire, la prima edizione

In seguito alla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito delle “Linee guida per le discipline Stem”, finalizzate ad introdurre azioni dedicate a rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico scientifico-tecnologiche e digitali, l’IC di Bracciano ha organizzato degli incontri gratuiti di Maker con Arduino e scratch. Gli incontri sono stati rivolti agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Gli eventi, organizzati dal docente Giuseppe De Gennaro, con la partecipazione dalla docente Croce Sara e del maestro Emiliano Palumbo, sono stati organizzati con lo scopo di consentire ai partecipanti l’iscrizione a squadre ai “Campionati nazionali di problem solving”.

I lavori inviati sono stati selezionati e ammessi alla finale delle OPS – OPS – Olimpiadi di Problem Solving | MIUR (olimpiadiproblemsolving.it)

La squadra maker presente tra i sei finalisti nazionali;

La squadra coding presente tra i 13 finalisti nazionali.

I genitori degli studenti coinvolti nei lavori a squadre sono stati invitati il 4 giugno alla prima edizione dello School Maker Faire. Gli studenti hanno potuto così raccontare in prima persona e spiegare agli ospiti le loro creazioni, i loro progetti e i loro progressi. L’iniziativa si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione alle gare di Istituto di Makers e Coding.

All’evento, organizzato presso l’aula magna del plesso di secondaria, hanno presenziato Tringali Fabrizio della associazione Coderdojo di Bracciano, il delegato del FabLazio Catia Armati che ha invitato a visitare il centro presso il quale è possibile partecipare a numerose attività gratuite, il collaboratore del DS Rita Orecchioni che ha sottolineato il grande lavoro e la passione dei docenti che hanno lavorato alle attività, il consigliere comunale delegato Andrea Serralessandri che ha auspicato una replica dell’evento presso un sito comunale magari come evento inaugurale per l’apertura del nuovo anno scolastico.

L’agone, la redazione