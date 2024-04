In biblioteca a Cerveteri tre giornate formative per ragazzi con disabilità visiva

La Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” in collaborazione con Fondazione LIA propone un corso di formazione per ragazze e ragazzi con disabilità visiva delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sulla base di esperienze precedenti, il corso sarà realizzato lungo 3 giornate.

Obiettivi: mettere i partecipanti, con qualunque tipo di conoscenza della lettura digitale accessibile, nelle condizioni di beneficiare delle opportunità di lettura e dei contenuti digitali in termini di accessibilità, con un focus particolare sulle modalità di utilizzo dei dispositivi mobili e delle applicazioni per la lettura di ebook accessibili e della loro integrazione con i software assistivi (sintesi vocali, display braille etc.).

Classi: formate da un massimo di 10 persone con le medesime caratteristiche ed esigenze (1 classe non vedenti, 1 classe ipovedenti) in modo da garantire il supporto adeguato, soprattutto nella fase di learning by doing. Verrà effettuata una verifica delle competenze iniziali per calibrare al meglio le attività di formazione. Ai partecipanti sarà richiesto di portare il dispositivo mobile utilizzato normalmente (tablet o smartphone) e segnalarlo al momento dell’iscrizione.

Durata: 3 incontri da 4 ore ( 1° incontro a classi unite; 2° incontro per ragazzi non vedenti; 3° incontro per ragazzi ipovedenti )

Docenti: formatori con disabilità visiva; i corsi si svolgeranno in presenza anche di un tutor che si occuperà di monitorare e affiancare i docenti, del coordinamento didattico e dell’assistenza pre e post aula.

Metodologia didattica: il percorso di formazione sarà articolato in tre giornate e seguirà una metodologia fondata sull’utilizzo di tecniche d’aula miste.