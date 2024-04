Oggi in Campidoglio il premio Sette Colli

Il Premio ‘Sette Colli’ è una manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici e promossa da Fabrizio Santori, consigliere segretario dell’ Assemblea Capitolina, che si ripete alla vigilia del derby di calcio Roma-Lazio. Nell’occasione si assegneranno riconoscimenti speciali a personaggi dello sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo, legati in qualche modo a Roma e alla Roma anche in nome della sportività e dell’amicizia, e saranno consegnati riconoscimenti all’insegna del ‘fair play’ a tifosi laziali eccellenti. Nomi prestigiosi tra i premiati di questa nuova edizione, tra gli altri gli attori Maurizio Mattioli, Rodolfo Corsato, Fabrizio Di Renzo, Pino Quartullo e Antonio Giuliani, l’attrice Antonella Salvucci, le bandiere giallorosse Antonio Tempestilli e Alberto Batistoni, il cantante Stefano Borgia, il pugile Vincenzo Nardiello, il fotografo Gino Mancini, l’autore Federico Palmaroli (Osho), l’imprenditore Mauro Atturo, l’ambasciatore Unhrc per i diritti umani ed esperto di comunicazione integrata Gennaro Ruggiero, il presidente nazionale di Opes Juri Mori e la storica azienda Latte Sano, che festeggia i 75 anni di attività. “Sport, imprenditoria, spettacolo: il Premio ‘Sette Colli’, quest’anno alla sua sedicesima edizione, è un riconoscimento prestigioso ed un appuntamento imperdibile che sono onorato di accogliere qui in Campidoglio, e che celebriamo come da tradizione alla vigilia del derby capitolino. Scelte di altissimo livello per sottolineare ancora una volta i grandi e nobili valori dello sport che da sempre promuovono amicizia, collaborazione e positiva crescita a livello sociale e culturale. Grazie come sempre al giornalista Fabrizio Pacifici, promotore e organizzatore di uno degli eventi più attesi della stagione”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, consigliere segretario dell’Assemblea Capitolina, che presenzierà alla 16^ edizione del Premio domani, giovedì 4 aprile 2024, alle ore 17 nella sala Laudato si’ del Campidoglio.