Italia dei Diritti, lancia in resta a favore di cittadini e bene comune

Parla Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la politica interna

Strade dissestate, rifiuti abbandonati e problemi di illuminazione rendono difficili alcune aree del circondario del lago di Bracciano e non solo, sono state le motivazioni che hanno spinto il movimento Italia dei Diritti a muoversi. Infatti, quando ci si trova davanti una segnalazione che provenga dai cittadini o da propri collaboratori anche con comunicati stampa, denunciano subito il problema agli enti preposti e diffondono la problematica sui social.

«Dapprima lo facciamo in maniera soft, se poi non riceviamo riscontri – dichiara Carlo Spinelli, Segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la politica interna Idd – allora interessiamo anche gli organi superiori come la prefettura, la tutela ambientale, l’Asl di riferimento se quanto segnalato può creare problemi per la salute fino, se occorre, alle cariche politiche regionali o nazionali. Il sindaco di Bracciano non ha dato riscontro in merito alla mancanza di illuminazione in una zona del comune, così come ad altre problematiche e questa è una mancanza di rispetto non solo nei nostri riguardi, ma soprattutto nei confronti dei cittadini che l’amministrazione comunale dovrebbe rappresentare. Questo comunque non ci sorprende se è vero che è stato necessario un rimpasto in giunta per le dimissioni del vice sindaco che successivamente ha dichiarato che gli incarichi non vengono conferiti per competenze, ma prendendo in considerazione le forze espresse politicamente».

Un grosso problema è rappresentato dai rifiuti causato dall’inciviltà delle persone che li abbandonano dove capita senza preoccuparsi di portarli nelle aree ecologiche. «A Roma il problema è molto pronunciato e non credo basti un termovalorizzatore a risolverlo – prosegue Spinelli – anche se, come già detto, non sono contrario agli impianti per la lavorazione dei rifiuti. Un impianto di termovalorizzazione piuttosto che di biogas o altro, con le tecniche che ci sono oggi non ha più un alto tasso di inquinamento, ci sono impianti che neanche disperdono fumi perché anche questi vengono immagazzinati e riutilizzati. Le responsabilità che attribuisco a comuni e municipi di Roma sono di un mancato intervento per dissuadere le persone a creare questo scempio che notiamo in molte zone compresa l’area metropolitana. Serve maggior controllo anche attraverso la tecnologia con l’installazione di foto che possano portare all’identificazione per poi intervenire con sanzioni amministrative. L’Ama, da parte sua, dovrebbe intensificare i controlli sul territorio e intervenire nell’immediato».

In tutto ciò Italia dei Diritti ha anche obiettivi importanti, come le elezioni amministrative. Lavora per presentare le liste nei comuni dove si andrà al voto come in quelli piccoli dove non c’è un’amministrazione virtuosa e serve una maggiore presenza sul territorio da parte di chi amministra la cosa pubblica per far riavvicinare le persone alla politica. Inoltre, si impegna per far rispettare la parità di genere, nei comuni con meno di tremila abitanti, non c’è una rappresentante donna all’interno della propria giunta comunale.

Claudia Reale