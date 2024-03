Rc auto, Ivass, +6,5% a febbraio

Secondo l’Ivass, nel mese di febbraio 2024, il prezzo medio dell’r.c. auto è pari a 395 euro, in aumento in termini nominali del 6,5% su base annua.

“Scandaloso! Non solo l’rc auto sale su febbraio 2023 del 6,5%, ma in un solo mese, da gennaio 2024, sale di oltre 5 euro, da 389,14 a 394,52, +5,38 euro, pari ad un balzo mensile dell’1,4% (+1,38)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per trovare a febbraio un prezzo medio più alto si deve tornare al 2019, quando era pari a 405,54, ossia ben 5 anni fa, prima del guadagno milionario ottenuto dalle compagnie grazie ai lockdown. In alcune città, poi, il rialzo è addirittura astronomico, come ad Aosta dove l’incremento annuo è dell’11% o a Piacenza, al secondo posto della classifica con +9,2%, oppure a Barletta-Andria-Trani, Bergamo e Alessandria con +9,1%. Chiediamo una verifica dell’Antitrust per accertare se in quelle realtà vi sono restrizioni della concorrenza, accordi collusi o abusi di posizione dominante” conclude Dona.

Le città più virtuose, in termini di variazione annua, sono invece Reggio Calabria (+1,8%), al 2° posto Catanzaro (+2,4%) e al 3° Crotone (+3,1%).

Il premio medio più elevato (tabella n. 2), a Napoli con una stangata pari a 568,95 euro. Medaglia d’argento per Prato con 564,98 euro. Sul gradino più basso del podio Caserta con 508,35 euro.

Tabella n. 1: variazione del premio da febbraio 2023 a febbraio 2024 (in ordine decrescente di variazione annua e poi di premio medio)

N Provincia Premio

medio Variazione annua 1 Aosta 316,495 11,00% 2 Piacenza 389,427 9,20% 3 Barletta-Andria-Trani 404,536 9,10% 4 Bergamo 356,549 9,10% 5 Alessandria 355,257 9,10% 6 Roma 450,735 8,90% 7 Monza e della Brianza 375,714 8,90% 8 Agrigento 325,785 8,60% 9 Brindisi 414,316 8,40% 10 Catania 396,327 8,40% 11 La Spezia 429,854 8,30% 12 Milano 382,462 8,20% 13 Novara 333,425 8,20% 14 Pordenone 311,681 8,00% 15 Caltanissetta 346,739 7,90% 16 Cagliari 399,593 7,80% 17 Brescia 367,817 7,80% 18 Sondrio 343,953 7,80% 19 Udine 324,146 7,80% 20 Enna 289,42 7,80% 21 Treviso 385,355 7,70% 22 Belluno 336,995 7,70% 23 Campobasso 321,106 7,50% 24 Benevento 368,567 7,40% 25 Trapani 356,825 7,40% 26 Lucca 464,03 7,30% 27 Rieti 418,951 7,30% 28 Palermo 380,117 7,30% 29 Varese 372,439 7,30% 30 Lecco 354,743 7,30% 31 Lecce 353,536 7,30% 32 Cuneo 332,578 7,20% 33 Reggio nell’Emilia 398,049 7,10% 34 Vicenza 366,42 7,10% 35 Torino 424,071 7,00% 36 Modena 406,671 7,00% 37 Padova 388,276 7,00% 38 Verona 369,058 7,00% 39 Biella 316,449 7,00% 40 Lodi 363,969 6,90% 41 Mantova 336,67 6,90% 42 Prato 564,979 6,80% 43 Pavia 362,587 6,80% 44 Fermo 400,564 6,70% 45 Como 387,578 6,70% 46 Ragusa 361,584 6,70% 47 Gorizia 325,147 6,70% 48 Genova 441,347 6,60% 49 Vibo Valentia 404,677 6,60% 50 Siracusa 372,153 6,60% 51 Savona 364,044 6,60% 52 Perugia 384,813 6,50% 53 Asti 337,15 6,50% 54 Verbano-Cusio-Ossola 327,935 6,50% 55 Foggia 429,114 6,40% 56 Venezia 398,143 6,40% 57 Nuoro 356,288 6,40% 58 Teramo 356,226 6,40% 59 Bari 397,876 6,30% 60 Pesaro e Urbino 391,707 6,20% 61 Terni 379,067 6,20% 62 Cremona 350,783 6,20% 63 Salerno 421,9 6,10% 64 Ravenna 404,639 6,10% 65 Vercelli 314,51 6,10% 66 Firenze 482,909 6,00% 67 Massa-Carrara 479,566 6,00% 68 Taranto 400,026 6,00% 69 Parma 388,733 6,00% 70 Livorno 412,162 5,80% 71 Frosinone 365,49 5,80% 72 Arezzo 364,398 5,80% 73 Grosseto 376,897 5,50% 74 Siena 351,569 5,50% 75 Pisa 454,475 5,40% 76 Trieste 343,217 5,40% 77 Chieti 336,718 5,40% 78 Isernia 339,058 5,30% 79 Matera 340,844 5,20% 80 Potenza 300,628 5,20% 81 Macerata 406,309 5,10% 82 Sud Sardegna 341,148 5,10% 83 Viterbo 340,828 5,10% 84 Messina 394,211 5,00% 85 Forli-Cesena 376,498 4,90% 86 Imperia 374,868 4,90% 87 Caserta 508,352 4,80% 88 Ancona 415,525 4,80% 89 Ferrara 366,471 4,80% 90 Cosenza 333,169 4,80% 91 Latina 433,559 4,60% 92 Bologna 421,859 4,60% 93 Bolzano 366,787 4,50% 94 Rovigo 342,212 4,40% 95 Trento 321,674 4,40% 96 Ascoli Piceno 371,848 4,30% 97 Pistoia 482,203 4,20% 98 Pescara 383,712 4,20% 99 Avellino 362,169 4,20% 100 Sassari 367,369 4,10% 101 Napoli 568,946 4,00% 102 L’Aquila 346,245 4,00% 103 Oristano 297,109 3,90% 104 Rimini 400,981 3,30% 105 Crotone 414,678 3,10% 106 Catanzaro 347,806 2,40% 107 Reggio di Calabria 403,824 1,80%

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Ivass