Municipio Xv, Cesano, Torquati: “Confermata da domani 27 marzo attivazione della nuova linea 036l”

“Partirà domani mattina alle 5.15 da Via Palatucci, a Cesano, la prima navetta 036L con arrivo previsto al Borgo, in Via Miotto, alle 5.30. La frequenza delle partenze sarà di 30 minuti, con servizio circolare e attivo dal lunedì al sabato fino alle 24.00. Il capolinea temporaneo di via Palatucci sarà 50 metri dopo Via Marino Dalmonte.

La linea 036L, gestita dalla Roma Tpl, incrocerà le linee 024 e 036 in Via Palatucci. Non appena saranno terminati i lavori alla Stazione di Cesano le linee proseguiranno fino al piazzale della stazione.

Il servizio di collegamento con il Borgo di Cesano era stato interrotto lo scorso 8 marzo per la chiusura di Via Cesanense, interdetta a causa del cedimento di un tratto di strada a ridosso di un costone privato. Immediatamente a lavoro, come Municipio abbiamo lavorato per giorni con l’Assessorato ai Trasporti, il Dipartimento alla Mobilità, la Tpl, il nostro ufficio tecnico e la Polizia Locale – che ringrazio per aver compreso da subito la criticità e aver lavorato con la massima attenzione – per il rispristino del servizio, sospeso per la difficoltà di manovra dei mezzi. Dopo il sopralluogo e la prova di manovra con un mezzo sostitutivo da 8 metri, in questi giorni si è provveduto al reperimento delle vetture più piccole e alla riprogrammazione delle corse.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati