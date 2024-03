A Cerveteri oggi c’è “L’usignolo”

Oggi, martedì 26 marzo, alle ore 17 presso la Sala consiliare del Palazzo del Granarone, si terrà uno spettacolo ad alta inclusività dal titolo “L’Usignolo”.

Ispirato alla favola di H.C. Andersen, è un incantevole intreccio di teatro d’attore, teatro d’ombre e teatro di figura. Selezionato tra le 10 migliori opere al 40° Festival nazionale del Teatro per ragazzi di Padova, si tratta di uno spettacolo che abbatte le barriere culturali e apre il sipario sull’inclusione, dotato di audio descrizioni per non vedenti e interpretariato LIS per persone sorde.