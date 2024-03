Montespaccato i riappropria di uno spazio pubblico da destinare ad attività socioculturali

Il quartiere di Montespaccato a Roma si riappropria di uno spazio pubblico da destinare ad attività socioculturali. Dopo due anni, a fronte di 20 anni di attesa, sono in dirittura di arrivo i lavori e quindi la restituzione dell’ex fabbrica Campari al territorio del Municipio XIII. Ad annunciarlo è la Presidente del Municipio XIII di Roma Capitale, Sabrina Giuseppetti. Oggi il consiglio municipale del XIII Municipio ha approvato la mozione che prevede la gestione pubblica dell’immobile per attività culturali.

Il passo successivo sarà siglare un accordo con Biblioteche di Roma, che potrà utilizzare una delle Sale interne per garantire la prosecuzione del servizio bibliotecario, durante i lavori di riqualificazione che interesseranno la Biblioteca Cornelia nell’ambito del percorso di ristrutturazione prevista dal PNRR. “Ritengo un dovere di questa Amministrazione”, ha spiegato Sabrina Giuseppetti, “non privare un quartiere periferico di un servizio culturale importante e riconosciuto come la Biblioteca, punto di riferimento di tanti giovani, studenti e non solo”. Stiamo lavorando ad una gestione condivisa tra il Municipio 13 e Istituzioni Biblioteche, finalizzata alla più ampia partecipazione delle Associazioni che faranno richiesta per l’utilizzo della Sala polifunzionale.

“L’obiettivo è rendere l’Ex Campari un Polo Culturale nel quale favorire la realizzazione di eventi e iniziative, quali strumenti di aggregazione e socialità per tutta la cittadinanza”, spiega la Presidente della Commissione Cultura del Municipio XIII, Martina Bordi.

Una gestione pubblica – quindi super partes – che assicuri contestualmente la tutela e il decoro del bene; la sicurezza di chi lo utilizzerà e dei cittadini; ma soprattutto un accesso trasversale, ampio e democratico delle Associazioni, che vedranno riconosciute le loro istanze in modo paritario ed egualitario. “Non ci fermiamo qui”, conclude Sabrina Giuseppetti, “Abbiamo inserito il quartiere Montespaccato nel progetto “la Città dei 15 minuti” con la riqualificazione dell’area antistante l’Ex Campari e la creazione di una piazza arredata con sedute a gradoni e alberature, a corredo del processo di rigenerazione urbana di quell’area”.