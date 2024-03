Lucilla Anastasio nuovo Presidente della sezione di Roma dell’associazione “Donne Giuriste Italia”

L’Avvocato Lucilla Anastasio è la nuova Presidente della sezione di Roma dell’Associazione Donne Giuriste Italia (A.D.G.I.). Nei giorni scorsi, alla presenza della Presidente Nazionale, Avv. Irma Conti e della consigliera nazionale Avv. Brunella Caiazza, è stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione romana dell’associazione.

Oltre alla presidente Lucilla Anastasio, sono state elette le vice presidenti Avv.te Raffaella De Camelis e Angela Soccio, la consigliera segretaria Avv. Barbara Stanchi, e la consigliera tesoriere, Avv. Marianna Cataldo.

Il nuovo Direttivo, in continuità con il percorso già da tempo iniziato dall’Associazione, ha assicurato che il proprio impegno sarà rivolto all’attuazione degli obiettivi fissati nell’Agenda ONU 2030, con la promozione di tutte quelle iniziative utili per realizzare la parità di opportunità tra donna e uomo nello sviluppo economico e per l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze “promuovendo l’eguaglianza dei diritti a tutti i livelli di partecipazione”, nella piena consapevolezza dei ruoli rivestiti.