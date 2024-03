Forni crematori, se ne discute in Regione

L’assessore all’Ambiente e Transizione Energetica Elena Palazzo, in accordo con l’assessore al Bilancio e Agricoltura Giancarlo Righini, ha presentato un emendamento collegato alla legge di variazione di bilancio che sarà discussa domani in Consiglio Regionale, che sancisce la sospensione dei procedimenti autorizzatori in corso e la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale. La regione, infatti, approverà un programma in materia di impianti crematori sul territorio per una loro più equa distribuzione. Per questo contemporaneamente sospende gli iter autorizzatori in corso in modo che potranno successivamente adeguarsi ai principi che il programma regionale stesso stabilirà.

“È stato necessario intervenire anche alla luce delle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza locale per fare in modo che la presenza dei forni crematori sia regolamentata e non rischi di intaccare la salute pubblica. Siamo intervenuti per dare ora il via a una stagione che sia propedeutica a una discussione serena fra tutte le parti coinvolte, che porti al raggiungimento di una normativa seria e chiara”, hanno dichiarato gli assessori regionali Palazzo e Righini.