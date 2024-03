Elezioni, l’Abruzzo resta al centrodestra

Marco Marsilio si conferma presidente della Regione in Abruzzo. Il candidato del centrodestra, è avanti nettamente a Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra. A circa metà dello scrutinio il presidente uscente e candidato del centrodestra si attesta al 53,7% contro il 46,4% del candidato del “campo larghissimo” del centrosinistra, Luciano D’Amico. “E’ stata scritta un’altra pagina di storia e abbattuto un muro – ha commentato Marsilio -. Un testa a testa non c’è mai stato, il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”.