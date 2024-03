Anguillara Sabazia, Azione si mobilita per la campagna delle elezioni europee

Il circolo di Azione di Anguillara Sabazia ha organizzato ieri mattina in piazza del Molo un banchetto di mobilitazione per la campagna delle Elezioni Europee 2024, nell’ambito dell’iniziativa nazionale ‘Piazza per Piazza’. I militanti del partito di Calenda hanno informato i cittadini che si sono fermati al presidio sui punti salienti del programma di Azione: dagli Stati Uniti d’Europa, alla Difesa unica, alla Politica estera comune, alle riforme delle istituzioni europee, alle politiche migratorie, alla transizione ecologica sostenibile non solo dal punta di vista ambientale a anche sociale…

Contestualmente con una nota il circolo ha commentato l’iniziativa di ieri organizzata dal Pd riguardo la chiusura estiva della ferrovia per il tratto Cesano – Viterbo: “Ci fa piacere la significativa partecipazione al convegno promosso dal Partito Democratico, aldilà dell’importante presenza militante.La ferrovia che chiude per tre mesi è una decisione inaccettabile, soprattutto alle condizioni date. Bisogna però focalizzare l’attenzione sulle soluzioni fattibili e non impossibili per cercare di ridurre il più possibile l’impatto negativo sulla vita dei pendolari. Riteniamo prioritaria un’azione forte e congiunta dei soggetti coinvolti sui tavoli istituzionali per portare convintamente, senza oppositivita’ inutili, le ragioni di questa battaglia. Seguiremo con la massima attenzione questa vicenda e porteremo nei prossimi giorni il nostro contributo, anche con azioni di mobilitazione, per sostenere e facilitare un accordo positivo per la comunità”.