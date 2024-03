Stem week all’istituto comprensivo di Bracciano

In linea con quanto stabilito dalla recente Legge n. 187 del 24/11/23 che istituisce la “Settimana Nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche” e in seguito alla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito delle “Linee guida per le discipline STEM”, nonché tenendo conto delle le istruzioni operative relative al PNRR “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche”.

L’Istituto Comprensivo di Bracciano ha organizzato l’iniziativa “STEM WEEK” al fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze e la valorizzazione delle discipline tecnico-scientifiche tra gli alunni e le alunne. L’iniziativa si è svolta dal 4 all’8 marzo; in questo arco di tempo la didattica è stata flessibile e modulata in base alle singole attività proposte e organizzate con il coinvolgimento di esperti esterni ENEA e risorse interne alla scuola.

Durante questa settimana le classi sono state coinvolte in:

attività a classi aperte

laboratorio di robotica

laboratorio informatica

esperimenti in classe

lavori di piccoli gruppi

letture scientifiche

interventi di esperti esterni

proiezioni di film e documentari scientifici

organizzazione

Esperienza molto interessante, con lo scopo comune di sensibilizzare e stimolare l’interesse di studentesse e studenti nella scelta di un futuro percorso universitario STEM.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa intensa maratona tecnico-scientifica, al personale tutto della scuola secondaria che ha stravolto orari di lavoro e la normale programmazione didattica, ai numerosi esperti esterni che hanno aggiunto elementi esperienziali e contenuti importanti ed infine alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che con il loro entusiasmo ci spingono ad andare sempre oltre.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone