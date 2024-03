Oggi la premiazione “Donne di Lavori, Donne di Valori” 

Oggi in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, si terrà la premiazione “Donne di Lavori, Donne di Valori” presso la Sala Alighieri del Centro congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi, in Piazza della Pilotta, 4 a Roma e in diretta Facebook dalla Segreteria Generale dell’UGL.

Prenderanno parte all’evento: Paolo Capone, Segretario Generale UGL; Rebecca Bianchi, Etoile del Teatro dell’Opera di Roma; Luisa Ceola, Campionessa Europea Paralimpica Golf; Laura Ciuffi, Vicepresidente di “Frontiere Design” e Direttore Tecnico del Dipartimento di Ingegneria; Loretta Forelli, imprenditrice e Amministratore Unico del Gruppo Fonderie “Forelli”; Susanna Lemma, Giornalista del Tg1 Rai; Licia Mattioli, Avvocato e Amministratore Delegato Mattioli S.p.A.; Maria Francesca Paternò, Stilista per “La via della seta”; Lucia Rappelli, Capitano di Vascello e Ufficiale Medico della Marina Militare Italiana; Carla Vistarini, scrittrice e sceneggiatrice, vincitrice del “David di Donatello” per la migliore sceneggiatura 1995, già Direttore Artistico del Festival di Sanremo (1997-1998). Conduce l’evento Cesare Rascel.