Verso il raduno internazionale degli idrovolanti

Un raduno internazionale di idrovolanti si svolgerà a maggio a Gallipoli (Lecce). E’ stato annunciato oggi durante un conferenza presso la sede dell’Aero Club d’Italia a Roma per la presentazione del calendario degli eventi per il 2024 dell’associazione Aviazione Marittima Italiana, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario. Il raduno, denominato “IdroSummit 2024 – Seaplanes Raid & Tech Convention”, vedrà la collaborazione con il gruppo Caroli Hotels e si svolgerà nei giorni dal 10 al 12 maggio a Gallipoli presso l’Hotel Bellavista Club e la pista dell’EcoResort Le Sirenè. Saranno presenti numerosi idrovolanti ultraleggeri provenienti dalla Scuola Italiana Volo di Cremona, da altre regioni italiane e da alcuni Paesi europei. Il programma prevede anche due raid aerei dei velivoli partecipanti, da Taranto a Gallipoli e poi da Gallipoli all’isola greca di Othoni nel canale d’Otranto.

“In questi venti anni dalla nostra prima manifestazione nel 2004 a Santa Maria di Leuca, la nostra associazione si è impegnata nella promozione del volo in idrovolante, che nei primi decenni del secolo scorso vide l’Italia leader assoluto nel mondo”, ha spiegato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana. “Durante quest’anno, dunque, organizzeremo o parteciperemo ad alcuni eventi sul volo idro con lo scopo di aumentare l’attenzione delle istituzioni e del pubblico per questo mezzo di trasporto, che consentirebbe alla Puglia e a tutto il nostro Paese di offrire nuove opportunità per trasferimenti turistici più rapidi, economici e sostenibili”.

Oltre all’“IdroSummit 2024” a Gallipoli, quest’anno l’Aviazione Marittima Italiana prevede anche altri eventi. Mercoledì 20 marzo interverrà alla conferenza su “Future opportunities in seaplanes and amphibious aviation”, organizzata da Quaynote Communications a Venezia. Parteciperà poi con uno stand a “Aero 2024”, trentesima edizione del grande salone internazionale dedicato all’aviazione generale, alla business aviation e agli sport aeronautici, che si svolgerà dal 17 al 20 aprile a Friedrichshafen, nel sud della Germania. Nei giorni 27 e 28 aprile, sarà anche presente con i propri idrovolanti al “Concorso d’Eleganza – Motori di cielo, terra e acqua”, organizzato dall’Associazione Internazionale Motorismo presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (Brescia) sul lago di Garda. Altri eventi sono in preparazione per i prossimi mesi e saranno annunciati a breve.

“Ho sempre apprezzato l’entusiasmo dell’Aviazione Marittima Italiana che, in questi anni, si è adoperata per la promozione del volo in idrovolante”, ha dichiarato Giuseppe Leoni, presidente dell’Aero Club d’Italia. “Le varie iniziative con gli idrovolanti dell’Aviazione Marittima Italiana, cui ho assistito, hanno fornito un ulteriore contributo alla diffusione del volo anfibio in Italia, anche per le prospettive di sviluppo di nuovi collegamenti turistici tra le nostre città costiere”, ha sottolineato a sua volta Gianpaolo Miniscalco, direttore generale dell’Aero Club d’Italia.

“L’Associazione Arma Aeronautica è interessata e ben lieta di collaborare con l’Aviazione Marittima Italiana in quanto si intravedono notevoli sinergie nel settore della divulgazione di una corretta cultura aeronautica, che non può prescindere da un settore emergente e potenzialmente interessante come quello del velivoli non terrestri”, ha detto il gen. Maurizio Lodovisi, direttore Attività Aeronautiche dell’AAA. “Tutto questo certamente a supporto dei numerosi appassionati, ma anche con uno sguardo alle potenziali ricadute professionali, territoriali ed economiche in un campo in cui l’utilizzo del mezzo aereo, non vincolato all’utilizzo di strutture terrestri, può rappresentare un’interessante alternativa”.