E’ alle viste la quinta edizione di Incontr’Arti

Numerosi i protagonisti della V edizione di Incontr’Arti che animeranno la piazza centrale della Magliana, Piazza Fabrizio De André, con una due giorni di arte, cultura e bellezza.

La manifestazione, con la direzione artistica di Gino Auriuso, verrà aperta sabato 23 marzo – in pomeriggio- da tre appuntamenti: laboratorio di cinema a cura dell’Associazione culturale Xenia; Gli Eredi delle Fiamme (spettacolo di fuoco) di e con Andrea Corvo; Concerto della Street Band Cecafumo e continuerà domenica 24 marzo la mattina con altri tre appuntamenti: Laboratorio Creativo di Riciclo a cura di Francesca Serpe; Pulcinella in Piazza (performance di Commedia dell’Arte) di e con Eduardo Ricciardelli; Concerto dei No Funny Stuff.

“Incontr’arti”, punta ad un’offerta di animazione culturale sviluppata attraverso attività formative e performative; una proposta composita e policentrica per una fruizione attenta alla socializzazione e all’ inclusione.

L’ obiettivo è insito nella stessa denominazione: le Arti che generano Incontri, che invitano la gente a ritrovarsi nei luoghi di aggregazione e quale miglior luogo se non la Piazza. Le Arti protagoniste e fautrici di ritrovi di momenti condivisi e di scambio di emozioni.

“Incontr’arti” si prefigge di valorizzare ed incentivare le risorse culturali sul territorio realizzando laboratori e spettacoli dal vivo e sperimentando in modo innovativo diversi linguaggi dell’Arte, concepisce l’attività di animazione culturale che parla ad un pubblico della stessa comunità sociale e che, al contempo, trasversalmente si apre ad un’utenza eterogenea per ambiente, età, cultura.

Il progetto nato nel 2017 nel Comune di Frosinone sviluppa la seconda e terza edizione nei comuni della Tuscia (Bassano Romano, Marta, Carbognano, Canino), la quarta edizione poi nei Comuni della Città Metropolitana di Roma (Affile, Poli e Campagnano) e giunge a questa V edizione che si realizzerà nel Municipio XI di Roma in un’ottica di radicamento duraturo su un territorio dove siamo già presenti da anni con le nostre attività.

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con il patrocinio del Municipio XI Roma Arvalia Portuense.