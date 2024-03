Macchia di Manziana, Italia dei Diritti segnala pericolo smottamenti

E’ ancora l’area del lago di Bracciano a interessare il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro. La segnalazione arriva dal consigliere ombra per l’area Stefano Castorino:” Nei pressi della macchia di Manziana, in una diramazione di via Civitavecchia, ho notato sul lato della strada un leggero smottamento di terreno che potrebbe causare un pericolo per la circolazione veicolare. Chiedo che venga prestata una maggiore attenzione soprattutto in questi giorni dove la pioggia la sta facendo da padrone e che venga messo in sicurezza il tratto di strada segnalato”. Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale del movimento interviene sulla segnalazione del consigliere ombra Castorino:” La nostra presenza nell’area del lago di Bracciano si sta facendo sempre più massiccia e numerose sono le segnalazioni che ci arrivano sia da parte dei nostri consiglieri ombra sia da parte di cittadini comuni. Quanto segnalato da Stefano, va preso seriamente in considerazione in quanto in queste giornate di pioggia, il territorio va monitorato e laddove serve, gli interventi devono essere tempestivi. Per questo – conclude Spinelli – chiediamo che nel tratto di strada che Castorino ha messo in evidenza, chi di competenza intervenga il prima possibile”.