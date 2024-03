Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI, opportunità per imprese

L’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano, in collaborazione con la Regione Lazio e con Lazio Innova, un confronto tra rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali, esperti e mondo imprenditoriale sulle opportunità offerte dal PNRR e dal programma InvestEU.

I lavori, ospitati nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano, saranno aperti dagli interventi di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.

Il primo panel, incentrato su fondi strutturali, PNRR e finanza europea, vedrà la partecipazione di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo sviluppo economico, Giancarlo Righini, assessore al bilancio e programmazione economica, Michiel Scheffer, presidente dell’European Innovation Council, Martina Colombo, responsabile affari europei di Cassa Depositi e Prestiti, e Andrea Durante, capo unità nel settore pubblico e attività regolate della Banca europea per gli investimenti (BEI).

A chiudere il Panel della mattina Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR (To Be Confirmed).

Seguirà una tavola rotonda con gli eurodeputati Salvatore De Meo, PPE-FI, Beatrice Covassi, S&D-PD, Nicola Procaccini, ECR-FdI, Anna Bonfrisco, ID-Lega, e i rappresentanti delle regioni Andrea Di Lucente, vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Molise, Michele Michelini, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Umbria, Germano De Sanctis, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Abruzzo e Francesco Marcolini, Presidente di Lazio Innova.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione di Chiara Petrioli, membro del board dell’European Innovation Council, e Marco Falzetti, direttore di Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), che illustreranno alle aziende le opportunità dei fondi dell’European Innovation Council.

Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, terranno i saluti istituzionali. Moderano Alberto Orioli, vicedirettore Il Sole 24 Ore e Fabio Carducci, vicecapo redattore Il Sole 24 Ore.