Bracciano, Crocicchi: “Ispezione cantieri buona pratica dopo tragici fatti di Firenze”

“Giovedì ha avuto luogo un’ispezione al cantiere pnrr nel Lungolago. L’ispezione rientra tra le numerose disposte dal Prefetto in questi giorni sui cantieri PNRR, anche a seguito dei tragici eventi di Firenze ed è stata compiuta da un gruppo di interforze preposto a verificare vari aspetti della messa in opera e garantire la sicurezza sui luoghi del lavoro. Riteniamo fondamentali questo tipo di controlli. Auspichiamo che questa attenzione rimanga alta sempre su tutti i cantieri e in tutti i luoghi di lavoro, a tutela di tutti i lavoratori. Per questi motivi abbiamo fornito la massima disponibilità e tutta la documentazione richiesta per espletare al meglio le attività di controllo svolto con una finalità che condividiamo in pieno. Il cantiere è operativo, siamo in attesa di conoscere le risultanze dell’ispezione per poter mettere in atto gli eventuali correttivi e continuare con il cronoprogramma dei lavori, che sono comunque in anticipo rispetto alla tabella di marcia. La nostra attenzione e il nostro impegno sono tutti orientati al completamento dei lavori, per ridurre al massimo gli inevitabili disagi in questa fase e restituire il prima possibile il lungolago a tutti i cittadini.”

Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi