Oriolo Romano, incontro partecipato contro la chiusura della ferrovia Roma-Cesano-Viterbo

Ieri sera si e’ svolto ad Oriolo Romano, l’incontro organizzato dai Sindaci del territorio di Emanuele Rallo (Oriolo Romano), Alessio Telloni (Manziana), Alessandro Bettarelli (Canale Monterano), Emanuele Maggi (Bassano) e Teresa Pasquali (Vejano), presente anche l’Osservatorio Regionale Trasporti.

Hanno preso parte il Vice Presidente della Regione Lazio Enrico Panunzi e l’On. Alessio D’ Amato.

Presenti tanti Consiglieri, Presidente del GAL e tanti cittadini e pendolari.

Emanuele Rallo ha introdotto, facendo il resoconto sulla situazione e quanto emerso nell’audizione della scorsa settimana.

Nelle parole dei Sindaci intervenuti, tutti concordi che bisogna sostenere l’iniziativa, contro questa operazione e a favore del raddoppio. La sicurezza non si discute, ma ad oggi non si vede da parte delle Ferrovie e della Regione Lazio, un piano e un cronoprogramma in grado di sostituire l’interruzione, creando grandi e gravi problemi a tantissimi lavoratori, cittadini ai tanti turisti che potrebbero venire nei nostri meravigliosi paesi.

Enrico Panunzi e Alessio D’Amato, continueranno in Regione Lazio la battaglia, affinche’ la Regione dia nell’immediato risposte certe nei tempi.

L’agone nuovo, da parte sua, fara’ la sua parte di comunicazione a fianco di tutti e per la risoluzione del problema che si presenta, impegnativo e non di facile soluzione.

Si al Raddoppio della ferrovia Roma-Bracciano-Viterbo

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone