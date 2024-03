Roma, mostra inaugurata a villa Altieri

E’ stata inaugurata a Villa Altieri, sede della Biblioteca Istituzionale e l’Archivio Storico della Città metropolitana di Roma Capitale, la mostra ‘Facce da Bax. Disegni luoghi e storie di Ernesto Bassignano’, che resterà aperta fino al 25 marzo.

“L’esposizione inedita, nata da un’idea di Ivana Della Portella e curata da Roberta De Fabritiis e Riccardo Rozzera, patrocinata dalla Città metropolitana di Roma, è fruibile da oggi, nelle varie sale come un grande album di ritratti, dove si possono incontrare volti noti e meno noti di politici, amici e artisti incrociati lungo il suo percorso artistico e privato. E poi dischi, libri, articoli di giornale e poster, oltre a ritratti, da Fellini a Alda Merini, fino a Staino e Morricone. Materiali utili al visitatore per contestualizzare meglio le tante fasi della lunga e intensa avventura artistica e lavorativa di Bassignano.

Abbiamo previsto, infine, per il prossimo 25 marzo alle ore 17:30, in chiusura della esposizione, la proiezione in anteprima del film-documentario dedicato a Bassignano dal titolo ‘Canzoni, pennelli, bandiere e…’ di Fabio Luigi. Un’occasione per fare un viaggio nella storia moderna e per visitare il nostro Palazzo di Villa Altieri, culla della memoria e del nostro tempo. Stiamo facendo un grande lavoro sul nostro patrimonio – ha tenuto a sottolineare la Consigliera Cristina Michetelli, Delegata al Patrimonio e Bilancio della Città metropolitana di Roma, mettendo in sicurezza i nostri palazzi storici e ristrutturando e rilanciando gli immobili di nostra proprietà, per valorizzarli, seguendo le linee guida del Sindaco Roberto Gualtieri”.