Cosa scegliere dopo la maturità…

Oltre quaranta tra università pubbliche e private, on line e in presenza, accademie di ogni tipo e ITS Academy con sedi in tutta la Regione Lazio, per una tre-giorni durante la quale oltre 200 professori e 300 studenti degli Istituti Superiori aiuteranno i ragazzi, prossimi alla maturità, a scegliere quale percorso di studi intraprendere dopo l’esame di giugno.

L’iniziativa, alle quale sono invitati a partecipare anche gli studenti delle classi quarte, è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dal IX Municipio Roma Eur.

Gli University Open Days sono partiti oggi presso il Centro Commerciale EUROMA2 dove rimarranno fino al 2 marzo.

Al simbolico taglio del nastro hanno preso parte GIUSEPPE SCHIBONI, Assessore Regionale Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, DANIELE PARRUCCI, Consigliere Città metropolitana di Roma Capitale, delegato all’edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione, TITTI DI SALVO, Presidente Municipio IX e DAVIDE M. ZANCHI, Presidente Euroma2 promotore dell’iniziativa.

Quale futuro aspetta gli studenti prossimi alla maturità? Secondo le ultime indagini pochi sono coloro che hanno un’idea chiara su cosa fare una volta terminata la scuola superiore. Solo 1 maturando su 5 sostiene di sapere perfettamente cosa fare mentre la restante metà del campione (46%), pur avendo in mente delle opzioni di scelta, ha ancora qualche incertezza su come muoversi. Il problema principale? Le attività di orientamento. Oltre che scarse quantitativamente, sono giudicate anche qualitativamente poco efficaci.

Quindi gli University Open Days rappresentano davvero un’opportunità dove gli studenti, prossimi diplomati, potranno schiarirsi le idee su cosa fare del loro futuro. Girando tra gli stand allestiti a EUROMA2 potranno parlare con i professori, confrontarsi con gli studenti che stanno frequentando i corsi universitari, le accademie e i corsi professionali che portano direttamente al lavoro. Dal mondo degli studi canonici universitari al mondo della meccatronica, del cinema, della aeronautica militare, del digitale, della moda, dell’energia, ma anche del sistema ferroviario, della pizza e dei tattoo.

“Orientamento, informazione, formazione e futuro sono – spiega Giuseppe Schiboni, Assessore Regionale Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito – le chiavi indissolubili che come istituzioni abbiamo il dovere di fornire. Dobbiamo garantire ai nostri ragazzi tutti gli strumenti necessari per dare concretezza ai loro sogni, alle proprie ambizioni e concretizzare le capacità, le competenze e gli interessi che li contraddistinguono. Questo è il compito che ci spetta come istituzioni. Questo è il mandato che intendiamo come Regione Lazio perseguire. Sono convinto che questo evento possa fornire alle nuove generazioni lo spazio non solo fisico, ma informativo e di conoscenza, in cui dare concretezza al proprio percorso formativo creando il presupposto imprescindibile per far fiorire un futuro all’altezza delle loro aspettative”.

“L’impegno profuso da Città Metropolitana di Roma Capitale, con lo scopo di rilanciare il sistema dei Centri di Formazione Professionale, ha generato grandi risultati. Abbiamo chiuso importanti accordi con Player nazionali ed internazionali presenti sul nostro territorio, operanti in settori ritenuti strategici – afferma il Consigliere Delegato alle Politiche della Formazione Professionale, Daniele Parrucci – In particolare, gli ITS, costituiscono il segmento di formazione terziaria di alta tecnologia. Sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione e rappresentano, per le Aziende, un valido strumento per rispondere alla domanda delle imprese. Seguendo le linee guida del sindaco Gualtieri il nostro obiettivo è quello di rinnovare e potenziare le politiche della Formazione, al fine di combattere la dispersione scolastica”

“È un grande piacere ospitare nel nostro territorio gli University Open Days 2024. Un’occasione importante per aiutare ragazze e ragazzi a orientarsi in una scelta decisiva per il loro futuro come quella del passaggio dalle scuole superiori all’università. Per le istituzioni essere accanto alle famiglie e ai ragazzi in queste occasioni è una scelta importante e contemporaneamente una assunzione di responsabilità per tutte le politiche necessarie a garantire il diritto allo studio. Grazie davvero all’ospitalità di Euroma2”, dichiara Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX.

“La Scuola, i giovani ed il loro futuro rappresentano per noi una priorità. Da molti anni la nostra società ha deciso di investire una quota del budget promo pubblicitario in eventi di carattere culturale, sociale ed educativo. Il successo sempre crescente ottenuto in queste 7 edizioni di University Open Days è un chiaro segnale che abbiamo intrapreso una strada di concreta collaborazione con il territorio e le Istituzioni Universitarie presenti in esso, per aiutare i giovani a prendere una scelta più consapevole riguardo al loro futuro”, aggiunge Davide M. Zanchi, Presidente di Euroma2.