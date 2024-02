Female Cut, se un video offre una duplice lettura…

“Citazioni scorrono progressivamente, si intersecano tra font, immagini e video. Le parole determinano il contenuto, si materializzano in un gioco formale e cromatico”. La font, ossia il carattere, determina il titolo del video dell’artista Barbara Salvucci: “Il carattere si esprime”. Un video-art molto suggestivo che verrà proiettato il prossimo 8 marzo a Roma all’Angelo Mai, durante l’evento organizzato dall’associazione Female Cut, in viale delle Terme di Caracalla.

Dall’opera video emerge una duplice lettura. Le realtà mescolano il carattere tipografico con il carattere della persona. Un lavoro che nasce dalla volontà di indagare sui turbamenti della sfera emotiva delle donne. “È risaputo che esistono emozioni e sentimenti tipicamente femminili, così come ne esistono altri tipicamente maschili e che proprio il loro vissuto caratterizza le differenze nel percepire, sentire e approcciarsi dei due sessi”, afferma Salvucci.

“Il carattere si esprime” di Barbara Salvucci è un progetto sostenuto A-HEAD project di Angelo Azzurro Onlus, un’associazione sociosanitaria formata da un’equipe multidisciplinare di medici specialisti, che opera nella Capitale da oltre un decennio e che, molto spesso, utilizza l’Arte come via vantaggiosa per combattere i disturbi mentali e lo stigma nei confronti di essi, affiancando dei laboratori artistici alle tradizionali pratiche di psicoterapia più tradizionali.

Molti dei progetti riabilitativi che la Onlus romana porta avanti con successo da diversi anni sono legati alla creatività intesa come caratteristica prettamente umana, fondamentale per lo sviluppo di una sana interiorità. “Solo attraverso la conoscenza e la cultura si può combattere la stigmatizzazione in ogni forma”, sottolinea la presidente di Angelo Azzurro Onlus, la psichiatra Stefania Calapai. Un connubio tra ambito psichiatrico e artistico.

In questo contesto, Angelo Azzurro Onlus attraverso il decennale A-HEAD Project sostiene l’evento dell’8 marzo 2024 di Female Cut, un’associazione che è la prima organizzazione di eventi al femminile italiana in cui le donne sono chiamate a esprimersi in tutto e per tutto. In ogni evento Female Cut intende comunicare sia le espressioni artistiche che il modo di concepire e organizzare un evento. Arte contemporanea, musica live, dj set, visual, mostre, danza, fotografia, design, videoarte. Tutto il team che lavora ad ogni evento è composto esclusivamente da donne, ma si rivolge ad un target assolutamente eterogeneo.

Nel video art che caratterizzerà l’evento Female Cut dell’8 marzo in via delle Terme di Caracalla a Roma, sostenuta dal progetto A-HEAD di Angelo Azzurro Onlus, l’artista Barbara Salvucci ha voluto sottolineare diversi aspetti della sfera psichica femminile (invidia, senso di colpa e masochismo, senso di inferiorità, seduzione) aprendo la strada ad una riflessione sul mondo esistenziale delle donne. Emergono le emozioni e i sentimenti che, storicamente, la psicologia ha riferito a loro ma in una chiave esistenziale nuova, comeun’implicita forma di emancipazione che tarda ancora ad arrivare, concretamente e pienamente, nella società contemporanea.

L’appuntamento Female Cut dell’8 marzo, arrivato ormai alla quattordicesima edizione, si rivela ancora più necessario in un momento storico in cui riemergono con forza le istanze per la difesa dei diritti delle donne e di tutte le minoranze: dall’eguaglianza alla parità di accesso alle carriere e ai centri decisionali; da un’educazione all’affettività che riconosca la donna in quanto persona libera di autodeterminarsi al contrasto di ogni forma di violenza; dalla creatività come strumento di empowerment per fare squadra alla costruzione di un’alleanza trasversale che vede le donne come soggetti attivi del cambiamento.

Sono oltre 50 le artiste che si esibiranno l’8 marzo e che andranno avanti tutta la notte fondendo suoni, immagini e interventi performativi: tra le dj set Blu, Liz, Nur, Flavia Lazzarini, Frida, Ninette, Margot, Lady Coco, Miz Kiara, Violet Monkey e Barbara Salvucci con il suo video art “Il carattere si esprime”.

Da sempre attraverso il progetto A-HEAD e varie iniziative collegate all’Arte Contemporanea (eventi, laboratori e pubblicazioni), l’Associazione Angelo Azzurro Onlus svolge un essenziale operato socio-sanitario. Supportando le attività di psicoterapia più tradizionali, l’Arte rappresenta un mezzo privilegiato per meglio interpretare le complesse strutture e sfaccettature della mente, una via autentica per una maggiore consapevolezza e conoscenza del Sé, della propria soggettività, e quindi anche del proprio fiero “Essere Donna”. La riflessione rimane comunque aperta: che significa oggi “essere donna”?