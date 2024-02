Dal primo ottobre al via l’obbligo di patente a punti (con bonus e malus) per le imprese e per i lavoratori autonomi dei cantieri temporanei o mobili. E’ quanto prevede la bozza del dl Pnrr. Tra le novità, anche la somministrazione illecita di manodopera torna reato penale e nuove assunzioni di ispettori tecnici per aumentare i controlli. Il pacchetto di norme sulla sicurezza sul lavoro, che i sindacati giudicano “inadeguato”, arriva dopo il crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze.