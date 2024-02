Eitan, il “nostro” orfano

Accordo raggiunto, oltre tre milioni di euro, per il risarcimento di Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto all’incidente della funivia del Mottarone, che in questo modo esce di scena dal processo. Nel maggio di tre anni fa nello schianto della cabina morirono 14 persone, tra queste il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni materni del piccolo. Nel corso della seconda udienza preliminare in programma a Verbania, l’avvocato ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile formulata il 17 gennaio. Tutti hanno così “doverosamente anteposto l’interesse di Eitan a restare fuori dal processo e allontanarsi dal clamore mediatico”, ha affermato il legale del bimbo.