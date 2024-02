Musica e canto per rendere omaggio a Dalla, Battisti, Morricone, voce solista del maestro Massimo Paffi

Un appuntamento da non perdere quello che si terrà il 3 marzo alle ore 16,30, nell’Aula Consiliare di Manziana, dove il Coro la Settima Nota, con voce solista e tromba del maestro Massimo Paffi, insieme a Matteo Roncoloni, Mirco Roncoloni, Emiliano Parruzza, Sara Mandile, renderanno omaggio ai grandi Lucio Dalla, Lucio Battisti ed Ennio Morricone. Si vogliono celebrare gli ottanta anni dalla nascita dei due Lucio, due geni della nostra musica. I due grandi, nati a poche ore di distanza nel marzo del 1943, non hanno mai cantato insieme sullo stesso palco, né si sono mai incontrati artisticamente, ma entrambi hanno cantato i sentimenti in maniera così poetica e realistica da rimanere nella memoria popolare di più generazioni. Si rende omaggio al canto ma anche alla musica del maestro Ennio Morricone; grande compositore e direttore d’orchestra, che ricordiamo per le sue musiche da oscar nel genere cinematografico del western all’italiana.